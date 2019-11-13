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شيخة آل ثانى توقع بروتوكول مع مدينة تيزنيت المغربية لاستضافة كأس العالم للأيتام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقّعت شيخة آل ثانى رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساتوك بروتوكول تعاون مع مجلس مدينة تيزنيت المغربية مقتضاه استضافة المدينة المغربية للنسخة الثالثة لفعاليات بطولة كأس العالم للأيتام التى تنظمها المؤسسة منذ عام ٢٠١٥.

 

واتفق الطرفان حول بنود البرتوكول والذي يتضمن  أسس التعاون بين الطرفين في تنظيم البطولة وتهيئة الأجواء المناسبة لإسعاد الأطفال الأيتام والمحرومين.

 

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ويتضمن البروتوكول إزالة ما يواجه الأطفال الأيتام والمحرومين من صعوبات، واتفاقا مع الأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها مؤسسة “ساتوك” لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال المحرومين، وخاصة عبر تنظيم كاس العالم للأيتام، حيث تم الاتفاق بين الطرفين حول وضع إطار للتعاون الإستراتيجي والدائم من أجل تكثيف الجهود وتعزيزها في سبيل النهوض بأوضاع الأطفال الأيتام.

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ومن جانبها عبرت شيخة آل ثانى رئيس مؤسسة ساتوك عن سعادتها بالاستقبال الذى وجدته عند وصولها مدينة تيزنيت ، مؤكدا إنها اختارت هذه المدينة لاحتضان هذا الحدث لانها تتمتع بطيبة أهلها والأعمال الإنسانية ومساندتها للبطولة .

 

وقالت إنها تتوقع أن يكون هناك نجاح كبير للنسخة الثالثة من كأس العالم للأيتام فى مدينة تيزنيت لما وجدته من حماس كبير لدى المسئولين في المدينة والنجوم  الرياضيين الذين حضروا التوقيع وهم سيكونوا بجوار الأطفال فى البطولة .

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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