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شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة آل ثانى توقع بروتوكول مع مدينة تيزنيت المغربية لاستضافة كأس العالم للأيتام والان مع تفاصيل الخبر
واتفق الطرفان حول بنود البرتوكول والذي يتضمن أسس التعاون بين الطرفين في تنظيم البطولة وتهيئة الأجواء المناسبة لإسعاد الأطفال الأيتام والمحرومين.
ويتضمن البروتوكول إزالة ما يواجه الأطفال الأيتام والمحرومين من صعوبات، واتفاقا مع الأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها مؤسسة “ساتوك” لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال المحرومين، وخاصة عبر تنظيم كاس العالم للأيتام، حيث تم الاتفاق بين الطرفين حول وضع إطار للتعاون الإستراتيجي والدائم من أجل تكثيف الجهود وتعزيزها في سبيل النهوض بأوضاع الأطفال الأيتام.
وقالت إنها تتوقع أن يكون هناك نجاح كبير للنسخة الثالثة من كأس العالم للأيتام فى مدينة تيزنيت لما وجدته من حماس كبير لدى المسئولين في المدينة والنجوم الرياضيين الذين حضروا التوقيع وهم سيكونوا بجوار الأطفال فى البطولة .
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