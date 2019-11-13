شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: جاهزون للفوز علي منتخب كينيا والمعسكر مفيد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامي ربيعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني ، أن جميع اللاعبين مستعدون لمواجهة كينيا المقرر اقامتها غد الخميس، في إطار مباريات الجولة الأولى من تصفيات امم افريقيا 2021.

وأشار ربيعة في تصريحات تلفزيونية، إلى ان المنتخب يسعي إلي تسجيل هدف مبكر في مرمي كينيا من أجل تسهيل المباراة وفتح خطوط المنتخب الضيف .

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وأضاف مدافع الأهلي، أن إقامة المعسكر لمدة طويلة، كان مفيدا للغاية، لزيادة الانسجام بين جميع اللاعبين، مؤكداً أن المنتخب لم يظهر بالمستوى المنتظر في مباراة ليبيريا الودية، ولكن تم الاستفادة منها خاصة أن اللاعبين لم تخوض اي مباراة رسمية منذ اكثر من شهر.

وكان المنتخب الوطني قد فاز علي ليبيريا ودياً بهدف نظيف لحمدي فتحي .