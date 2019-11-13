شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلواني: حرس الحدود تضرر من إيقاف الدوري ..ونسعى لإعادة البطولات والان مع تفاصيل الخبر
وتابع الحلوني في تصريحات تليفزيونية ، أن إدارة حرس الحدود تعاقدت مع ما يقرب من 14 لاعبا مميزا لتكوين فريق على غرار الجيل الذي توج بكأس مصر.
وأضاف الحلواني ، طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، أكد أهمية تقديم موسم جيد، وعدم تكرار معاناة الاقتراب من الهبوط التي حدث الموسم الماضي، مشيرا إلى أن توقف الدوري أضر الحدود، حيث يحاول الفريق التغلب على هذه العقبة بخوض العديد من المباريات الودية.
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