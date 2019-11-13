شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم خطفت قلوب الجماهير فى 180 دقيقة بأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عدد من نجوم المنتخب الأولمبى فى خطف قلوب الجماهير المصرية على مدار 180 دقيقة بالتألق فى مباراتى مالى و غانا بأول و ثان مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

و يرصد الخليج 365 5 نجوم تألقت و أثبتت جدارتها فى تمثيل المنتخب الأولمبى و تحقيق حلم المصريين فى التقرير التالى :

نجح مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى خطف قلوب الجماهير المصرية منذ ضربة البداية أمام مالى بإحرازه هدف الفوز و حصد أول ثلاث نقاط .

كما أنه نجح ايضا فى إحراز هدف التعادل الأول أمام غانا فى ثان مواجهات أمم أفريقيا فى لقاء شهد فوز المنتخب بنتيجة 3 / 2 ، حيث أنه لاعب لديه العدلد من الإمكانيات الهجومية ، خاصة أنه يلعب ضمن صفوف الفريق الأبيض الأول و يمتلك العديد من الخبرات .

بينما نجح رمضان صبحى نجم النادى الأهلى فى أن يحصل على إشادات واسعة من جانب الجماهير وذلك من خلال أدائه الرجولى مع شباب الفراعنة أمام غانا فى ثان جولات بطولة أمم أفريقيا ، حيث أفضل مستوياته حتى نجح فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى المباراة، خاصة أنه قاتل طوال الـ90 دقيقة من أجل اسعاد الجماهير وضمان التأهل الى نصف النهائى ومن ثم تحقيق الحلم الأوليمبى.

لاسيما و أن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى الجونة خطف قلوب الجماهير المصرية فى لقاء مصر و غانا عندما شارك فى الشوط الثانى من عمر اللقاء ، و نجح فى تسجيل الهدف الثالث للمنتخب .

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أحمد ياسر ريان لاعب يمتلك موهبة قوية بالوراثه من والده ياسر ريان نجم الأهلى السابق ، خاصة أنه لاعب ذو إمكانيات قوية و ظهرت بقوة خلال مشاركته مع فريقه الجونة فى الدورى المصرى .

نجح كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسيدى ومنتخب مصر تحت 23 سنة فى خطف قلوب الجماهير المصرية فى أولى لقاءات شباب الفراعنة الاولمبى أمام مالى فى ضربة بداية أمم أفريقيا و من بعدها غانا .

يبدو أن كريم العراقى لاعب يمتلك العديد من الطموحات التى يرغب فى تحقيقها عبر بواية المنتخب الأوليمبى ، خاصة أنه لعب فى صفوف الفريق الأول للنادى المصرى البورسعيدى و لدبه العديد من الخبرات من خلال مشاركته مع ابناء المدينة الباسلة .

و تعول الجماهير المصرية و الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة شوقى غريب أمال عريضة على العراقى خلال مباريات المنتخب فى بطولة الأمم الأفريقية فى الناحية اليمنى لما يمتلكه اللاعب من إصرار .

كما أن أحمد أبو الفتوح لاعب سموحة المعار إلى الزمالك يعد نجم الجبهة اليسرى للمنتخب الأولميبى خاصة أنه يقدم مستويات أكثر من رائع و خاصة أمام غانا .