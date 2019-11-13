بعد إثارة الجدل.. الكشف عن قصة "الفوطة" في لقاء مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، قصة "الفوطة" التي حصل عليها مسؤولو منتخب مصر في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الغاني بنتيجة (3-2) بعد قلب تأخره في النتيجة مرتين، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي تحتضنها مصر بعد اعتلاء صدارة المجموعة الأولى بست نقاط بعد مرور جولتين.

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وقال علي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "القاهرة والناس": "أحد افراد الجهاز الإداري للمنتخب اكتشف الفوطة لحظة إصابة حارس غانا وتوقف اللعب، وأحضروا له فوطة أخرى فارغة".

وأضاف: "حين دخلت غرفة خلع الملابس لتهنئة اللاعبين بعد الفوز على غانا في المباراة، أعطاني الحارس عمر صلاح الفوطة التي كُتب عليها (حسبي الله ونعم الوكيل والله أكبر) فالتقطت الصور بها كنوع من المداعبة".

وأتم نائب رئيس الجبلاية قائلا: "شكل الفوطة كان غريبا واعتقد الناس أنها نوع من السحر الإفريقي، لكني لا أؤمن بالتفاؤل والتشاؤم، كل شيء في يد الله سبحانه وتعالى، لو نجحت مثل تلك الأشياء لكانوا حصلوا على كأس العالم".