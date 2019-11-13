فتح الله لمصراوي: سأرسل شكوى للـ"كاف" ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الهواري:

أكد محمود فتح الله قائد ومدافع الزمالك الأسبق، أنه سيقوم بإرسال الشكوى التي تقدم بها ضد نادي الزمالك للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان محمود فتح الله قد سبق وتقدم بشكوى ضد الزمالك لاتحاد الكرة من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، قبل أن يتوصل لحلول مع إدارة النادي لجدولة تلك المستحقات.

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وقال فتح الله في تصريحات لـ"الخليج 365" "سأقوم بإرسال خطاب للاتحاد الأفريقي الشكوى التي تقدمت بها ضد الزمالك بسبب تأخر صرف مستحقاتي المالية".

وسبق وصرح فتح الله لـ"الخليج 365" بأن نادي الزمالك تراجع عن وعده له للمرة الثانية ولم يرد أي مسؤول على اتصالاته بشأن الحصول على مستحقاته المالية.

فتح الله أكد في وقت سابق أنه وافق على كل طلبات الزمالك بشأن جدولة مستحقاته بعد الاتفاق على شكل جديد للسداد، لكن لم يتم تنفيذه وهو ما اثار استياءه.