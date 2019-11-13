بعد اشتعال المجموعة الثانية.. من يواجه مصر في الطريق إلى طوكيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فوز وحيد يفصل المنتخب المصري عن بلوغ أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أصبح رجال المدير الفني شوقي غريب المتأهل الوحيد إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بعد مرور جولتين من دور المجموعات.

وتصدرت مصر المجموعة الأولى بعد الفوز على مالي (1-0) وغانا (3-2) في الجولتين الأولى والثانية، ليرتفع رصيدها إلى 6 نقاط بفارق نقطتين عن الكاميرون بالمركز الثاني أمام كل من غانا الثالث بنقطة ومالي بلا رصيد.

وتنص اللوائح على تأهل المنتخبين صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعتين إلى المربع الذهبي، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول للمجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية مع وصيف الأولى.

وستحدد المباراة المقبلة أمام الكاميرون يوم الخميس المقبل موقف مصر من ترتيبها في المجموعة الأولى، وستكلفها الخسارة فقدان الصدارة والتراجع للمركز الثاني، وبالتالي مواجهة متصدر المجموعة الثانية بنصف نهائي المسابقة.

واشتعلت المجموعة الثانية بعدما فاز المنتخب النيجيري على منافسه الزامبي بنتيجة (3-1) في ختام الجولة الثانية من مجموعات أمم إفريقيا، مع فوز منتخب جنوب إفريقيا على كوت ديفوار بنتيجة (1-0) بنفس الجولة.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف جنوب إفريقيا المتصدر بـ4 نقاط، ويأتي منتخب كوت ديفوار ثالثًا (3 نقاط بفارق الأهداف)، بينما ظلت زامبيا في القاع بنقطة وحيدة.

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بعد 24 ساعة من مباراة مصر والكاميرون ستنطلق الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية المشتعلة، حيث سيتلقي منتخب جنوب إفريقيا مع نيجيريا في نفس توقيت مباراة كوت ديفوار وزامبيا بسبب مبدأ تكافؤ الفرص.

- فوز جنوب إفريقيا صاحب المركز الأول على نيجيريا يضمن لمنتخب "بافانا بافانا" التأهل إلى نصف النهائي كمتصدر بسبع نقاط، والتعادل يحقق الأمر نفسه حال خسارة كوت ديفوار، لكن الخسارة قد تكلفه الإقصاء.

- نيجيريا تحتاج إلى تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي، والتعادل قد يضمن للفريقان بطاقة التأهل حال خسارة كوت ديفوار، حيث تتفوق نيجيريا على زامبيا في المواجهات المباشرة.

- كوت ديفوار صاحب المركز الثالث يستهدف تحقيق الفوز على زامبيا من أجل ضمان التأهل واصطحاب جنوب إفريقيا أو نيجيريا لنصف النهائي، والتعادل قد يضمن له الصعود حال فوز جنوب إفريقيا على نيجيريا.

- حالة وحيدة تضمن لمنتخب زامبيا متذيل المجموعة التأهل إلى نصف النهائي، وهي الفوز على كوت ديفوار مع خسارة نيجيريا أمام جنوب إفريقيا.

يُذكر أن أول 3 منتخبات في نصف النهائي سيتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020، وبالتالي أي فوز لمصر في ذلك الدور بعد لقاء الكاميرون سيضمن لها التأهل، سواء في نصف النهائي أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.