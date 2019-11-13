في قطر.. الإمارات والبحرين يشاركان رسميًا في خليجي 24

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أعلن كل من الاتحاد الإماراتي والبحريني لكرة القدم، المشاركة بشكل رسمي في بطولة خليجي 24 التي ستقام في دولة قطر.

وتقام خليجي 24 خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي وحتى السادس من ديسمبر المقبل في الدوحة.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية قطرية أن عدة منتخبات تراجعت عن قرار عدم المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين والتي تستضيفها قطر.

ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24 جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي للمشاركة في البطولة الخليجية.

نفس الأمر جاء على لسان الاتحاد البحريني لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي (إنستجرام) فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24.

Advertisements

وأوضحت مجموعة قنوات "الكأس" القطرية عبر موقعها الالكتروني أن الاتحاد الخليجي سيعقد اجتماعًا بالدوحة الأربعاء لمناقشة المستجدات تزامنا مع عدول عدد من المنتخبات عن قرار عدم المشاركة.

وكانت منتخبات قطر والكويت وعمان والعراق واليمن أكدت مشاركتها في هذه النسخة وأجريت القرعة في الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الـ5.

ولكن في ضوء المعطيات الجديدة، وبعد تأكيدات الإمارات والبحرين بالمشاركة في البطولة فإنه قد يتم إعادة القرعة.

وينتظر أن يصدر الاتحاد الخليجي الأربعاء بيانا بالشكل النهائي للبطولة وعدد المنتخبات المشاركة.

ويرجح أن تقام البطولة في نفس الموعد المقرر لها خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي إلى السادس من ديسمبر المقبل في الدوحة.