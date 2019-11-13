بالفيديو.. نجوم الكرة المصرية في عزاء علاء علي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقيم عزاء علاء علي، لاعب الزمالك السابق، بعد صلاة العشاء أمام منزل أسرته في عين شمس الغربية بشارع عثمان بن عفان.

حضر العزاء عدد من نجوم الكرة على رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك ومؤمن زكريا لاعب الأهلي وباسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي، بجانب بعض لاعبي الدوري المصري وزملائه السابقين وأصدقائه.

وكان علاء علي تُوفي ظهر أمس الإثنين عن عمر 31 عاما بعد صراع مع المرض.

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وسيقيم الزمالك عزاء للاعب الراحل يوم الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية خلف مقر النادي بمنطقة المهندسين.

يُذكر أن علاء علي بدأ مسيرته مع الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول حين كان يبلغ من العمر 20 عاما سنة 2008 مع المدرب الهولندي رود كرول، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء عام 2012.