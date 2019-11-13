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ميسي يخطف الأنظار خلال معسكر الأرجنتين في مايوركا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بالما (إسبانيا)- (إفي):

تصدر قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل المشهد خلال ثاني مران لـ"الألبيسيليستي" في معسكره بمدينة مايوركا الإسبانية استعدادا لمواجهتي البرازيل وأوروجواي الوديتين.

وشارك قائد الإسباني لأول مرة في مران منتخب بلاده اليوم بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية داخل صالة الألعاب البدنية على هامش مران الاثنين عقب مشاركته في انتصار البرسا على سيلتا فيجو (4-1) في الليجا، في مباراة تألق فيها "البرغوث" بثلاثية "هاتريك".

واستحوذ صاحب القميص رقم "10" على اهتمام وسائل الإعلام، وسط حضور أقل من الجماهير التي احتشدت أمام ملعب التدريب بالأمس لمشاهدة نجوم منتخبها عن قرب.

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ويعد هذا هو الظهور الأول لـ"ليو" بعد قضاء فترة العقوبة لثلاثة أشهر من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) على خلفية تصريحاته التي هاجم خلالها الاتحاد بعد خروج الأرجنتين من نصف نهائي كوبا أمريكا التي احتضنتها توجت بها البرازيل في يوليو الماضي.

على جانب آخر، أجرى مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، تدريبات خاصة على هامش المران بسبب معاناته من كدمة في الرأس خلال مباراة فريقه الأخيرة في "السيري آ" أمام هيلاس فيرونا.

وسيجري "راقصو التانجو" حصتين تدريبيتين الأربعاء قبل السفر صباح الخميس إلى لمواجهة الغريم التقليدي "السيليساو" البرازيلي يوم الجمعة، ثم سيلعب بعدها بأربعة أيام أمام أوروجواي.

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