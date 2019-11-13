الاختبار الطبي يحسم مشاركة ماريو ومسلم في تدريبات الشرقية

قال الدكتور محمد أشرف، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، إن حسن ماريو وحمدي مسلم لاعبا الفريق، سيخضعان لاختبار طبي، اليوم الأربعاء، قبل المران الجماعي للفريق على ستاد الزقازيق.

وأضاف طبيب الفريق، أن الفحص الطبي

للاعبان سيحدد مشاركتهما في التدريبات الجماعية من عدمه.

وأشار طبيب الفريق أن اللاعب حسن ماريو مدافع الفريق، أدى برنامجه التأهيلي الخاص به.

وكان ماريو قد تعرض للإصابة بجزع

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في الرباط الخارجي للأنكل في الدقائق الأولى من مباراة الشرقية أمام فاقوس.

بينما تعرض حمدي مسلم لاعب خط وسط الفريق للإصابة بشد في عضلة السمانة والتي خرج على إثرها في الدقائق الأخيرة من مباراة الشرقية أمام أبوكبير، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الشرقية بهدفين مقابل هدف.