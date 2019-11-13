رسميا.. كرم جابر يرحل عن تدريب بلدية المحلة

قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة إنهاء التعاقد مع كرم جابر المدير الفني للفريق الأول بسبب سوء النتائج واحتلال الفريق للمركز قبل الأخير مع مالية كفر الزيات وبفارق نقطتين فقط عن

الأوليمبي صاحب المركز الأخير.

وجاء قرار إنهاء التعاقد مع جابر بعد الجلسة التي جمعته مع مصطفى السامولي رئيس النادي ومصطفي الشامي أمين الصندوق، ومن

المقرر أن يتولى مصطفى بديوي الإدارة الفنية مؤقتاً لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

يذكر أن فريق بلدية المحلة يشارك في دوري القسم الثاني بمجموعة بحري ويمتلك في رصيده ثلاث نقاط فقط جمعها من ثلاث تعادلات وهزيمة على ملعبه من دمنهور.

