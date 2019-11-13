حسام البدري يعقد مؤتمرا صحفيا بملعب برج العرب غدا

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، غدا الاربعاء مؤتمرا صحفيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ومن المقرر فتح باب التدريبات للإعلام في تمام الخامسةمن مساء غدا لمدة ربع ساعة قبل المران من أجل الحديث عن معسكر المنتخب الوطني والاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر.
جدير بالذكر ان منتخب مصر يستعد لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا أمام منتخبي كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري وجزر القمر يوم 18 من الشهر نفسه.
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