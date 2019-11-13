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مانشستر سيتي يستغني عن ساني من أجل صفقة دفاعية

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يبدو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يفكر جديًا في تدعيم صفوفه الدفاعية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها مدافعية مؤخرًا.

وكشفت شبكة " The Athletic" الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن خدمات اللاعب ليروي ساني، في موسم الانتقالات الشتوي المقبل، من أجل التعاقد مع مدافع

جديد.

وأضافت الشبكة أن مسؤلي النادي الإنجليزي قرروا الاستغناء عن الألماني ليروي ساني، بعد الوصول إلى الحد الأقصى من اللاعبين الأجانب المسموح بهم في التشكيلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني قد ارتبط بمفاوضات جادة مع مانشستر سيتي في وقت سابق

من أجل الحصول على خدمات ساني، وذلك قبل تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب حتى الآن.

ويعاني مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، هذا الموسم من ضعف الخط الدفاعي للفريق بعد عدد من الإصابات، إلا أن مسؤلي النادي يفكرون في عمل صفقة دفاعية ثقيلة خلال موسم الانتقالات المقبل، لعودة المنافسة على لقب أمام المتصدر بفارق 9 نقاط.

 

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