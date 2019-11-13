أسند الاتحاد المصرى للإسكواش برئاسة عاصم خليفة تنظيم البطولة المفتوحة لنادى الزهور فرع مدينة نصر للعام الثانى على التوالى خلال الفترة من 21 حتى 26 نوفمبر الجارى.
يشارك فى البطولة ما يقرب من 800 لاعبا يمثلون أكثر من 40 ناديا على رأسهم الأهلى ووادى دجلة وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة.
من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن اسناد تنظيم البطولة لناديه للعام
أشار رئيس الزهور إلى أن البطولة تعد أحد أكبر البطولات التى يشرف عليها الاتحاد المصرى، كونها تضم جميع المراحل السنية بداية من11 عاما حتى منافسات الكبار العمومى والرواد .
شدد الدمرداش على أن مجلس إدارة نادى الزهور سوف يعلن كافة تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد الخميس المقبل بمقر النادى بحضور رئيس اتحاد الإسكواش وممثلى الأندية المشاركة.
اختتم رئيس الزهور تصريحاته مؤكدا على على أن نادى الزهور استعاد بريقه من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى العهود السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزهور ينظم بطولة الإسكواش المفتوحة للعام الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.