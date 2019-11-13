أزمة مادية في الرجاء المطروحي تثير غضب اللاعبين

يعاني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المطروحي أحد أندية القسم الثاني بمجموعة بحري من سوء العوامل المادية وتأخر مستحقاتهم.
وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن لاعبي الفريق لم يحصلوا على قيمة مقدم العقد كاملا حيث انهم حصلوا فقط على 12 ونصف في المائة بدلاً من25 في المائة ويعانوا أيضاً اللاعبين من تأخر مرتباتهم الشهرية.
وأضاف المصدر أن لاعبي الفريق لديهم التزامات أسرية وشخصية وتأخر مستحقاتهم تسبب لهم في العديد من المشاكل العائلية وهذا ما يؤثر عليهم سلبياً في التدريبات والمباريات.
وقال المصدر ان سعد أبوصندوق رئيس مجلس اداراة النادي المطروحي اجتمع بلاعبي الفريق وخيرهم مابين ان يقبضوا رواتهم الشهرية ام باقي قيمة مقدم العقد وهذا ما تسبب في استياء وغضب للاعبين، واختتم ان محافظ مطروح دائماً يدعم الفريق ماديا املا في الصعود للممتاز.
وخاض الرجاء بقيادة هاني العقبي المدير الفني للفريق منذ انطلاق موسم القسم الثاني اربعة مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر مثلها وتعادل في مبارياتان.
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