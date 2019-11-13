مدرب زامبيا: فرصة تأهلنا لنصف نهائي أمم أفريقيا قوية

أكد بيستون تشامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الاولمبي ان فريقه لازال قادرا على التأهل إلى نصف نهائي كاس أمم افريقيا تحت ٢٣ عاما رغم الخسارة من نيجيريا اليوم بنتيجة ٣/١.
قال تشامبيشي فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة قوية ونحن نتقبل الخسارة لان فريقنا قدم كل ما لديه، واستقبلنا هدفين من كراتثابتة صعبوا المهمة علينا وكان من الممكن ان ينجح حارس المرمى فى ابعادهما لكن علينا تقبل الامر."
وتابع: "لم نقدم كرتنا حتى الان وطريقة لعب نيجيريا كانت دفاعية ولم ننجح في اختراق تلك التكتلات واتمنى ان نحقق الفوز في المباراة القادمة امامكوت ديفوار للابقاء على حظوظنا في التأهل."
اضاف: "سجلنا الهدف الاول ولكننا استقبلنا هدف من ركلة ركنية كان محبط للغاية لاننا تدربنا على الكرات العرضية قبل المباراة وكنا نعلم جيدا ان منتخب نيجيريا يمتلك لاعبين طوال القامة وتدربنا على منع تلك النوعية من الكرات لكن استقبال هذا الهدف بتلك الطريقة اثر علينا سلبيا." واتم: "علينا ان نقدم مباراة كبيرة امام كوت ديفوار لاننا ليس لدينا ما نخسره."
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