بعد حظر التدريبات، الأهلي يتكتم على تفاصيل مشروع القرن!

واصلت إدارة النادي الأهلي تعاملها بصرامة مع وسائل الإعلام المحلية، بإصدار قرار جديد اليوم الثلاثاء 12-11-2019، يتعلق بحظر تحدث أعضاء مجلس الإدارة في موضوع مشروع القرن.

ويرتكز المشروع على بناء ملعب عالمي للنادي الأهلي في الأشهر القليلة القادمة، وهو مشروع القرن الذي سعى رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” لتنفيذه منذ تواصله لأول مرة مع إدارة الأهلي قبل عامين تقريبًا.

وألمح تركي آل الشيخ إلى مشاركته في بناء ملعب الأهلي خلال واحد من عشرات الفيديوهات التي قام بنشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، منذ بدء رحلة التصالح مع مجلس إدارة الأهلي.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي في بيان رسمي “تقرر عدم التحدث في أية أمطور تخص مشروع الملعب الجديد للنادي، بناءً على تعليمات الرئيس محمود الخطيب لكل منظومة العمل”.

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وأكدت إدارة الأهلي قائلة “مجلس الإدارة بدأ العديد من الخطوات في مشروع بناء الملعب منذ ثمانية أشهر لتحقيق حلم جمهور الأهلي، وهذه الخطوات والتصور الذي جرى تجهيزه وفقًا للدراسات التي تمت، بات مجلس الإدارة هو المنوط بالبت فيه، وفقًا لمصلحة الأهلي، وعليه فإن أية أحاديث بخصوص هذا المشروع في الوقت الراهن لن تحقق أي إضافة”.

وتأتي خطوة التكتم على تفاصيل مشروع بناء الملعب الجديد، بعد أيام قليلة من خلع تدريبات الأهلي في وجه المراسلين الصحفيين، ومنعهم من مشاهدته، وبناء سياج ضخم حول ملعب التدريب “مختار التتش” في الجزيرة كي لا يتابع أحد التدريب بأي شكل من الأشكال.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته الأولى في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية.