السعودية والإمارات والبحرين يقررون المشاركة في خليجي24 بالدوحة

أعلنت كل من الإمارات والبحرين رسمياً مشاركتهما في النسخة 24 من كأس الخليج العربي لكرة القدم المقررة في قطر.



وخرج الاتحادان الإماراتي والبحريني في بيان بنفس الصيغة، حيث قالا إنه "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم" إلى الاتحادين البحريني والإماراتي لكرة القدم "بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة (مشاركة المنتخب الوطني بالنسبة للبيان الإماراتي) في هذه البطولة".

وفي وقت سابق قالت صحيفة الرأي الكويتية "بأن بطولة خليجي 24 المقررة في الدوحة، ستشهد مشاركة المنتخبات كافة، بعد عدول السعودية والبحرين والإمارات عن عدم خوض منافساتها التي كان من المقرر أن تنطلق في 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات فقط هي الكويت وعمان والعراق واليمن بالإضافة الى قطر المضيفة".



ويعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، في الدوحة، اليوم، اجتماعاً طارئاً لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والخاصة بـ«خليجي 24»، على أن يصدر الإعلان الرسمي لمشاركة «الثلاثي» على إثره، بحسب مصدر موثوق قريب من ملف البطولة، ليرتفع بالتالي عدد الدول المشاركة إلى ثمانية.



ومن مفاعيل مشاركة «الثلاثي» إجراء قرعة جديدة وفق النظام السابق الذي يتمثل في توزيع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، تضم كل منها أربعة فرق، على ان تقام المنافسات في الموعد المحدد سابقاً.



الجدير ذكره أن البطولة شهدت ارتفاع عدد المنتخبات إلى 8، بدءاً من النسخة الـ 17 في الدوحة العام 2004، وباتت الدورة تقام بنظام توزيع الفرق على مجموعتين يتأهل منهما صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، على ان يلتقي الفائزان فيه في المباراة النهائية.



وكان الاتحاد القطري للعبة أكد في بيانات صحافية سابقة ترحيبه بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في أي وقت يسبق انطلاق البطولة.



المصدر: الرأي الكويتية + بي إن سبورت