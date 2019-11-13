رياضة | محمد صلاح ينشر صورة مع لاعب الأهلي في معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ينشر صورة مع لاعب الأهلي في معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، صورة تجمعه مع ظهير أيمن المنتخب الوطني، محمد هاني في معسكر الفراعنة، المقام الآن في برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد خضع لفحوصات طبية، أكدت إصابته في الكاحل وعدم لحاقه بمباراة مصر أمام كينيا وجزر القمر، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2020 وذالك بعد أن اشتكى اللاعب من إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "، ثم تجددت في الجولة السابقة من البريمرليج أمام مانشستر سيتي علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وكان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، قد حقق فوزاً هامًا على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول، واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، ويشارك في اللقاء حتي الدقيقة 77 ليتم تبديله بعد شعوره بالإصابة.