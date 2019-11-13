رياضة | الزهور ينظم بطولة الإسكواش المفتوحة للعام الثانى على التوالى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزهور ينظم بطولة الإسكواش المفتوحة للعام الثانى على التوالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسند الاتحاد المصرى للإسكواش برئاسة عاصم خليفة تنظيم البطولة المفتوحة لنادى الزهور فرع مدينة نصر للعام الثانى على التوالى خلال الفترة من 21 حتى 26 نوفمبر الجارى.

يشارك فى البطولة ما يقرب من 800 لاعبا يمثلون أكثر من 40 ناديا على رأسهم الأهلى ووادى دجلة وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن اسناد تنظيم البطولة لناديه للعام الثانى على التوالى تعد ثقة كبيرة من مسئولى الاتحاد فى قدرات نادى الزهور التنظيمية بعد النجاح الذى تحقق الموسم الماضى والإشادة التى تلقتاها إدارة النادى من جميع المشاركين فى البطولة.

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أشار رئيس الزهور إلى أن البطولة تعد أحد أكبر البطولات التى يشرف عليها الاتحاد المصرى، كونها تضم جميع المراحل السنية بداية من 11 عاما حتى منافسات الكبار العمومى والرواد .

شدد الدمرداش على أن مجلس إدارة نادى الزهور سوف يعلن كافة تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد الخميس المقبل بمقر النادى بحضور رئيس اتحاد الإسكواش وممثلى الأندية المشاركة.



اختتم رئيس الزهور تصريحاته مؤكدا على على أن نادى الزهور استعاد بريقه من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى العهود السابقة.