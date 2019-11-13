رياضة | بني سويف يستعد لمواجهة المنيا في الكأس والبترول بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يستعد لمواجهة المنيا في الكأس والبترول بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعد الفريق الأول بنادى بنى سويف بقيادة حسن موسي، لمبارتي المنيا وبترول أسيوط في التمهيدي الخامس لكأس مصر، والجولة الخامسة للقسم الثاني.

ويعيش الجهاز الفني للفريق السويفي في حيره، بسبب تداخل مباريات الكأس، القسم الثاني، حيث سيلتقي بني سويف مع المنيا يوم الخميس، بالدور التمهيدي الخامس ببطولة كأس مصر .

كما يستعد بني سويف لمواجهة بترول اسيوط بملعبه الاسبوع القادم بمنافسات الاسبوع الخامس .

وكان بنى سويف قد خسر مباراته الأخيرة أمام مضيفه الالمونيوم الرياضى بهدف نظيف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الالمونيوم بنجع حمادى بمنافسات الاسبوع الرابع من دورى القسم الثانى فيما كان الفريق السويفي



قد حقق ثلاث انتصارات متتالية بدورى القسم الثانى أمام شبان قنا وسوهاج والمنيا بجانب اجتيازه لعقبة مواجهة سوهاج الرياضى بالدور التمهيدي لبطولة كأس مصر .