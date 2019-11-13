رياضة | رامي ربيعة: هدفنا حسم مباراة كينيا مبكرًا والأمور تسير بشكل جيد للغاية مسعكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامي ربيعة: هدفنا حسم مباراة كينيا مبكرًا والأمور تسير بشكل جيد للغاية مسعكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي أن الأمور داخل معكسر منتخب مصر تسير بشكل جيد للغاية في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام كينيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الحمد لله الأمور تسير بكش لمنتظم والمعسكر رائع، ونحن نرغب في فتح صفحة جديدة مع اللاعبين".

وتابع :"بداية المعسكر مبكرا ساهم في الانسجام بين اللاعبين، واختياره للبدء مبكرًا فهو أمر مميز والمباراة الودية ساهمت بشكل جيد في تحفيظ الخطة والتحرك والتعود مع بعضنا الأكثر".

وأشار :"البعض يرى بأن المباريات مملة ليست بسببنا لأن الفرق التي تواجهنا تختار اللعب الدفاعي ولا تختار الهجوم، وهو عكس ما يحدث في أوروبا".

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وأتم حديثه :"نسعى من خلال مباراة كينيا لإحراز هدف مبكر لكي يمنحنا الأريحية وحسم اللقاء لصالحنا مبكرًا".

وخاض منتخب مصر مرانه اليوم في معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وستكون مباراة كينيا المقبلة المهمة الثالثة للجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري بعدما تولى المهمة خلفا للمقال خافيير أجيري حيث خاض مباراتين وديتين حقق فيهما الفوز بهدف نظيف.