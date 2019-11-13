رياضة | تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel.. مرتضي منصور يعلن موعد انطلاقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel.. مرتضي منصور يعلن موعد انطلاقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبجث كافة جماهير القلعة البيضاء، عن جميع وسائل الإعلام الخاصة بنقل أخبار النادي في مختلف الألعاب الرياضية، ولهذا تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض صوب القناة الجديدة المنتظرة التي أكدت إدارة النادي على انطلاقها خلال الشهر الجاري، لذلك نقدم لكم في السطور التالية تردد قناة الزمالك الجديدة وموعد انطلاقها.

تردد قناة نادي الزمالك الجديدة

كشفت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن موعد انطلاق قناة النادي الجديدة، قائلاً: "قناة نادي الزمالك الجديدة من المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر لعام 2019، وسوف تقدم االعديد من المباريات المختلفة لنادي الزمالك على كافة الأصعدة الرياضية بداية من كرة القدم، والسلة، واليد"، مضيفًا بأنه سوف يقوم بتقديم برامجها كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر.

تردد قناة الزمالك على قمر عرب سات Zamalek Channel

يمكنكم تنزيل تردد قناة الزمالك على قمر عرب سات عبر الخطوات التالية:

التردد: 12029

معامل التصحيح: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على قمر يوتلسات Zamalek Channel

يمكنكم تنزيل تردد قناة الزمالك على قمر يوتلسات عبر الخطوات التالية:

التردد: 11595

معامل التصحيح: 4/3

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

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تردد قناة نادي الزمالك على نايل سات Zamalek Channel

يمكنكم تنزيل تردد قناة الزمالك على قمر نايل سات عبر الخطوات التالية:

التردد: 110219

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

وبعد عرض تردد قناة الزمالك نعرض لكم أبرز مقدمينن البرامج خلالها:

أكد المستشار مرتضى منصور على أن من أبرز مقدمي برامج القناة سيكون كلا من:

-الكابتن: خالد الغندور.

-الصحفي: أحمد جمال.

-الكابتن: أحمد عبد الحليم.

-الصحفي: منتصر الرفاعي.

-الكابتن: أحمد سمير.

- الصحفي: شادي عيسى.

-الكابتن: طارق يحيي.

-الصحفي: إيهاب الفولي.