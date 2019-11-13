رياضة | مياه البحيرة يبحث عن الفوز الأول وبدر يأمل في مواصلة الصدارة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يبحث عن الفوز الأول وبدر يأمل في مواصلة الصدارة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الاربعاء الجولة السادسة، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث.

حيث يستضيف نادي مياه البحيرة فريق مركزشباب القباري في الثانية والنصف عصرًا، ويأمل مياه البحيرة في العودة إلى الانتصارات بقيادة فنية جديدة حمادة مرزوق.

ويلتقي غزل كفرالداور مع سبورتنج ونادي رشيد مع نهضة العامرية و كفربولين مع نادي كوم حمادة وحوش عيسي مع اسكندرية للبترول .

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كام يلعب العبور مع بدر ويلتقي الترام مع ايتاي البارود ومركزشباب المعمورة مع مركزشباب كوم حمادة.

نتائج الجولة الخامسة:-



سبورتنج 2 /1 الترام

شباب كوم حمادة 3 /1 العبور

بدر 3 /2حوش عيسى

كوم حمادة 1 /1 مياه البحيرة

ايتاي 4 /2 المعمورة

اسكندريه البترول 2 / 1 كفر بولين

النهضة 0/0 كفر الدوار

ترتيب المجموعة الحادية عشر:-



1-بدر 9 نقاط

2- شباب كوم حمادة 8 نقاط

3-سبورتنج 8 نقاط

4-ايتاي البارود6نقاط

5-اسكندرية للبترول 6نقاط

6-الترام 5نقاط

7-نهضة العامرية 5 نقاط

8-غزل كفرالداور5 نقاط

9-العبور 5 نقاط

10-مياه البحيرة 4 نقاط

11-المعمورة 4 نقاط

12-رشيد 4 نقاط

13-كفربولين 4 نقاط

14-حوش عيسي 3 نقاط

15-نادي كوم حمادة 3 نقاط

16-القباري نقطة وحيدة