رياضة | الأهلي يفاضل بين ثنائي الدوري الإماراتي لتدعيم الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاضل بين ثنائي الدوري الإماراتي لتدعيم الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، عدة أسماء على طاولة الترشيحات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط هجومه في ظل تراجع مستوى المغربي وليد أزارو، وعدم الاقتناع بقدرات الأنجولي جيرالدوا دا كوستا، والذي اقترب من الخروج عن القلعة الحمراء في بداية العام الجديد.

وجاء على رأس المرشحين الجامبى أبوبكر ستيف تراولي مهاجم عجمان الإماراتى، ويمتاز بالقوة البدنية وصغر سنه حيث يملك من العمر 24 عاما وخاض تجربة مع نادي الشباب السعودي وفي بي الانسين الدنماركي.

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كما تم وضع التوجولى بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء الإماراتى، والذي خاض تجربة احترافية في نادى فينلونارن الهولندى، ويملك من العمر 28 عاما.

ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط، لعرض متطلباته ومشاهدة اللاعبين من أجل اختيار الأفضل لارتداء قميص النادي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لمواجهة الجونة، يوم 25 من الشهر الجاري بمعلب الأخير بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

كما يستعد الأهلي لانطلاق مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحل ضيفا على النجم الساحلي التونسي بملعب رادس في تونس، يوم 29 من الشهر الجاري لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".