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ناهيتان نانديز خارج مباراتي المجر والأرجنتين
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
تأكد بشكل رسمي غياب لاعب وسط كالياري الإيطالي الأوروجواياني ناهيتان نانديز، عن تمثيل منتخب بلاده خلال مباراتي المجر والأرجنتين الوديتين، والمقرر إقامتهما يومي الخامس عشر والثامن عشر من الشهر الجاري.
وقد أصيب نانديز بتمزق في فخذ الساق الأيمن أثناء مشاركته مع فريقه كالياري أمام فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الكالتشيو، والتي انتهت بفوز كالياري علي الفيولا بخمسة أهداف مقابل هدفين.
الجدير بالذكر أن الموسم الحالي هو أول مواسم لاعب وسط منتخب أوروجواي ناهيتان نانديز، مع فريقه كالياري قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني في الصيف المنقضي.
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