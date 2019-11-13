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شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي ..الاتحاد السعودي يعلن المشاركة في كأس الخليج العربي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا عبر الموقع الرسمي موافقته على المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقامة في قطر.
السعودية تعلن مشاركتها في كأس الخليج العربي
وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي: "إشارة إلى تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يتضمن تحديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي العربي والعشرين"
وتابع البيان :" فقد قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة متمنيا التوفيق للجميع".
الإمارات تشارك في كأس الخليج العربي
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج بنسختها الـ24 والتي ستقام في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد أن كان قد اعتذر عن المشاركة برفقة السعودية والبحرين.
بيان الاتحاد الإماراتي
ونشر الاتحاد الإماراتي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة "
وتابع البيان:" قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة".
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