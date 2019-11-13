الامارات | الفجيرة يتوج بكأس التايكواندو في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتوج بكأس التايكواندو في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت في قاعة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، مطلع الأسبوع الجاري، بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو، بتتوج فريق الفجيرة للفنون القتالية بكأس البطولة، وسط مشاركة 13 نادياً ومركزاً.

وشهد المنافسات الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اللواء سالم عبيد الشامسي، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو زايد السويدي، وعدد من القيادات الرياضية.

وأحرز الفجيرة كأس المجموع العام، بينما حل الشارقة ثانياً، و«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ثالثاً. وتمكن الفجيرة من جمع 47 ميدالية ملونة، منها 15 ذهبية و18 فضية، و14 برونزية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، العميد أحمد الزيودي، في تصريحات صحافية، بمستوى التنظيم في نادي الشارقة، إلى جانب الدور المميز الذي أظهره حكام البطولة، وكذلك ارتفاع المستوى الفني من قبل اللاعبين المشاركين.