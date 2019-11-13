الامارات | الأسطورة كارل لويس يكمل قائمة المتحدثين في «الإبداع الرياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة كارل لويس يكمل قائمة المتحدثين في «الإبداع الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت الأمانة العامة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الإعلان عن قائمة جميع المتحدثين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي، الذي ستنظمه الجائزة 18 الجاري في فندق هيلتون الحبتور، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة»، حيث انضم أسطورة ألعاب القوى والبطل الأولمبي والعالمي السابق، الأميركي كارل لويس، إلى قائمة المتحدثين، إلى جانب شخصيات قيادية ونجوم رياضة عالميين.

وقالت اللجنة المنظمة إن اختيار كارل لويس جاء نظراً لإنجازاته الفريدة التي جعلت منه أسطورة الألعاب الأولمبية، حيث سجّل اسمه بحروف من ذهب، بعد نيل لقب رياضي القرن بعد الفوز بـ10 ميداليات أولمبية، منها تسع ذهبيات في أربع دورات أولمبية، إلى جانب 10 ميداليات في بطولات العالم لألعاب القوى.

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ولم يقف دوره وتأثيره في الرياضة العالمية عند حدود ميدالياته وأرقامه القياسية العالمية، التي سجلها طوال مشواره الرياضي، فبعد اعتزاله في 1997 كرّس معظم وقته وطاقته للأعمال الخيرية ومؤسسات اللياقة للشباب، كما أطلق شركة تُعنى بتمكين الشباب والبالغين، وتسعى لتحسين ظروف حياتهم من خلال النشاط البدني والحياة الصحية، وتقديراً لمكانته العالمية وجهوده الإنسانية، حصل على لقب سفير الأمم المتحدة لمنظمة الأغذية والزراعة.

وأكدت اللجنة أن قصة كارل لويس تمثل نموذجاً تحفيزياً للرياضيين الشباب في كل مكان، حيث جعلت منه إنجازاته الرياضية رمزاً عالمياً للنجاح والتميز، وأسطورة في سجلات الدورات الأولمبية والرياضية عموماً، وهو الأمر الذي سيتحدث عنه في المؤتمر، كما تترجم سيرة كارل لويس وإنجازاته شعار المؤتمر.

البطل الأولمبي نال سابقاً لقب رياضي القرن بعد الفوز بـ9 ذهبيات في 4 دورات أولمبية.