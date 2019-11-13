الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في «المرموم»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في «المرموم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، التي أقيمت، أمس، على ميدان نادي دبي للهجن ضمن سباقات المرموم.

وشهدت السباقات تنافساً قوياً، إذ سجلت هجن زعبيل حضورها القوي، من خلال فوزها بالشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، بعدما قاد المضمر راشد محمد مروشد «الشاهينية» إلى الصدارة، قاطعة مسافة السباق البالغة خمسة كيلومترات في توقيت زمني قدره 7:21:6 دقائق، بينما حسمت هجن العاصفة الصدارة في الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات، وذلك بوساطة «الشاهينية»، التي قادها غياث الهلالي للصدارة بزمن بلغ 7:31:9 دقائق.

في المقابل، قاد مضمر فريق هجن الرئاسة، راشد بالسم المنصوري، «شاهين» إلى صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، بعد أن وصل إلى خط النهاية في توقيت زمني قدره 7:29:7 دقائق، ونجح «الفارس» لهجن سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت القيادة التضميرية لأحمد سلطان بالرشيد، في الفوز بصدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات بتوقيت بلغ 7:27:6 دقائق.

من جهة أخرى، أقيمت في الفترة الصباحية 25 شوطاً لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة خمسة كيلومترات، إذ استحقت «منهج» بشعار سالم سهيل نخيرات العامري، أن تكتب اسمها على الصدارة في الشوط الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات في زمن قدره 7:32:0 دقائق، وأنهت «مهابة» التحدي الرئيس للقايا البكار المهجنات لمصلحة مالكها راشد سعيد منانة الكتبي، في الشوط الثاني بتوقيت بلغ 7:29:7 دقائق، كما كسب «جرزيز» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، صدارة الشوط الرئيس الثالث للقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:32:9 دقائق، بينما قطع «موفق» المملوك لسالم بن حمود المالكي، مسافة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات في توقيت قدره 7:28:2 دقائق، إذ كان هو الزمن الأفضل في جميع الأشواط.