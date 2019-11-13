الامارات | «أبوظبي الرياضي» يطلق حملة خيرية للتبرع بالملابس الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الرياضي» يطلق حملة خيرية للتبرع بالملابس الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس أبوظبي الرياضي حملة خيرية للتبرع بالملابس الرياضية، تحت شعار «نجري معاً»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الفئات المجتمعية المحتاجة، من أجل المشاركة والتفاعل بسباقات «ماراثون أدنوك أبوظبي»، الذي سينطلق في السادس من ديسمبر المقبل من أمام مقر «أدنوك» في كورنيش أبوظبي.

وقام مجلس أبوظبي الرياضي بإنشاء خيمة للتبرع بالقرب من مقره في مدينة زايد الرياضية لاستقبال التبرعات، تحت إشراف كوادر وطنية، حيث تمتد فترة التبرع لغاية السابع من ديسمبر المقبل.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «حريصون على تقديم الدعم والمساعدة لكل الفئات المحتاجة في المجتمع والوصول لهم، من أجل اشراكهم في سباقات (ماراثون أدنوك أبوظبي)، وكل الأنشطة الرياضية الأخرى».