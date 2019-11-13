الامارات | مونديال دبي لأصحاب الهمم الأقوى تاريخياً بـ 20 رقماً قياسياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال دبي لأصحاب الهمم الأقوى تاريخياً بـ 20 رقماً قياسياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولة كأس العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم (دبي 2019)، ماجد العصيمي، أن النسخة الحالية التي تختتم الجمعة، الأقوى في تاريخ بطولات المونديال، حيث شهدت الكم الأكبر على صعيد تحطيم الأرقام القياسية، البالغة 20 رقماً على صعيد نهائيات كأس العالم، فضلاً عن أعداد المشاركين غير المسبوقة، الذين بلغ عددهم 1500 لاعب ولاعبة من 120 دولة.

وأوضح العصيمي في تصريحات صحافية، أن «تحطيم هذا الكم من الأرقام لم يسبق في أي من نسخ المونديال الماضية، خصوصاً الأخيرة نسخة لندن 2017، التي اقتصرت على 18 رقماً عالمياً».

وقال العصيمي: «إن نجاح بطولة دبي في تحطيم هذا الكم من الأرقام القياسية يدل على عوامل رئيسة وفرتها اللجنة المنظمة أسهمت في حصول اللاعبين ووفود المنتخبات على قدر وافر من الراحة، جرّاء العيش في أجواء مثالية فرضتها بنى لوجستية هي الأفضل بتاريخ بطولات العالم، سواء التغذية وأماكن الإقامة وسهولة الحركة والمواصلات وقرب أماكن الإقامة من مراكز التدريب ومقر البطولة».

وأشار العصيمي إلى أن «الخبرات المكتسبة لأبناء الإمارات في استضافة كبرى الأحداث العالمية كانت وراء حجم الثقة التي تحظى بها الدولة في تنظيم الفعاليات العالمية، خصوصاً أن الاتحاد الدولي هو الذي بادر بطرح فكرة استضافة البطولة».

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وأضاف: «تكامل البنى اللوجستية التي تحوذها الدولة بشكل عام ودبي على وجه التحديد، كان وراء توافد الأعداد الضخمة من المشاركين، بزيادة شكلت 400 لاعب ولاعبة على نسخة لندن، التي اقتصرت المشاركة فيها على 1100 لاعب ولاعبة».

وتابع: «توافر عوامل الراحة مثّل عاملاً أساسياً في إبداع اللاعبين، وتقديم كل ما لديهم في مونديال دبي، وأسهم بشكل رئيس في قدرة اللاعبين على تحطيم الأرقام القياسية، وهو ما لمسناه في تسجيل حالة غير مسبوقة بقدرة اللاعبة الصينية يتينغ يني على تحطيم الرقم العالمي مرتين في يوم واحد، وذلك في ثالث أيام مونديال دبي، حين حطمت في السباق التأهيلي لمسافة 200 متر مضمار، الرقم العالمي المسجل باسم مواطنتها فانغ وانغ في 2014، قبل أن تعود مساءً وفي السباق النهائي إلى تحقيق رقم عالمي جديد محطمة بذلك رقمها الذي حققته في السباق التأهيلي».

ولفت العصيمي إلى وجود حالة من الرضا والسعادة على وجوه الوفود، بما يشكل إجماعاً على ما قدمته دبي من نسخة استثنائية، وقال: «ليس غريباً على نادي دبي لأصحاب الهمم تحقيق النجاحات المتتالية، فالنادي ووفقاً للتصنيفات العالمية يعدّ الرقم (1) على العالم، إضافة إلى أن أرضية مضماره تماثل التي سيتنافس عليها الرياضيون في طوكيو 2020».

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