الامارات | «الأبيض الأولمبي» يواجه سورية في كأس دبي الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الأولمبي» يواجه سورية في كأس دبي الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الثالثة لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، التي ينظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع «SPORT IAST»، من 13 إلى 19 الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات آسيوية، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، سورية، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، العراق، والأردن.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك، في يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

ويستضيف ملعب شباب الأهلي في العوير، مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، عند الساعة 15:45 اليوم، ومباراة المنتخب الوطني مع سورية الساعة 19:15، فيما يستضيف ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة مباراتي منتخب العراق مع منتخب أوزبكستان، الساعة 15:45، ومنتخب الأردن مع منتخب البحرين الساعة 19:15.

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واختار مدرب المنتخب الأولمبي ماسيج سكورزا 23 لاعباً للمشاركة في البطولة الدولية، هم: حمدان البارود، ماجد المحرزي (اتحاد كلباء)، يعقوب آل علي (الإمارات)، خالد الظنحاني، خالد البلوشي، خالد الهاشمي، محمد الحمادي (بني ياس)، عبدالرحمن العامري (الجزيرة)، ماجد سرور (الشارقة)، خلفان النوبي، محمد جمعة (شباب الأهلي)، علي عيد غميل، فلاح الجنيبي (العين)، سعيد سويدان (النصر)، طحنون الزعابي، ماجد سالم، محمد علي، محمد الشامسي، منصور الحربي، يحيى الغساني، عبدالله أنور (الوحدة)، فارس خليل، عبدالرحمن خميس (الوصل).

وعقد، أمس، في مقر اتحاد كرة القدم بالخوانيج، الاجتماع الفني الخاص بالبطولة.

وتم اعتماد لائحة البطولة التي ستقام بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتم اللجوء لفارق النقاط ثم فارق الأهداف، لحسم المنتخب الفائز بكأس البطولة، وفي حالة التعادل يتم الرجوع للبطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها المنتخبان المتعادلان.