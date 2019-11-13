الامارات | ألونسو ثالثاً في سباق «العلا نيوم».. وعينه على «رالي داكار» في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن ألونسو ثالثاً في سباق «العلا نيوم».. وعينه على «رالي داكار» في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل السائق الإسباني، فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين سابقاً في سباقات «فورمولا1»، استعداداته للمشاركة في «رالي داكار» بالسعودية 2020، وذلك بحلوله ثالثاً في «رالي العلا نيوم»، ليصل للمرة الأولى في تاريخه إلى منصة التتويج في السباقات الصحراوية.

وتأتي نتيجة السباق في توقيت مثالي للسائق الإسباني المخضرم، الذي يستعد لخوض أولى تجاربه على الإطلاق في «رالي داكار»، الذي تحتضنه المملكة للمرة الأولى من الخامس إلى 17 يناير 2020.

وقال ألونسو في تصريحات صحافية، وهو يتطلع إلى «رالي داكار»: « كان استعداداً مثالياً لداكار، فقد تعرفنا عن قرب إلى جغرافية المكان، حيث إن التضاريس مشابهة لحد كبير لما سنواجهه في داكار».

وأضاف: «كان شعوراً رائعاً أن أنهي السباق في المركز الثالث، وأصل إلى منصة التتويج في سباق صحراوي للمرة الأولى في حياتي، كما أن حدوث ذلك في المملكة السعودية وفي هذا التوقيت يمنحني دفعة كبيرة من الثقة قبل داكار».

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وامتد «رالي العلا نيوم» لمسافة 765 كلم على أربع مراحل قطعها السائقون على مدار خمسة أيام، وهو ما عبّر عنه ألونسو قائلاً: «إنها كانت فرصة رائعة لمعايشة الظروف الجغرافية والمناخية المتوقعة أثناء (رالي داكار) السعودية».

وفاز السائق السعودي يزيد الراجحي بالرالي، وحلّ مواطنه ياسر بن سعيدان ثانياً. وكان ألونسو شارك في سباق صحراوي للمرة الأولى الشهر الماضي في المغرب، وإلى جانبه الملاح مارك كوما، الفائز بخمس سباقات داكار في فئة الدرّاجات النارية، وسيشارك الثنائي الإسباني معاً مرة أخرى في داكار، ضمن فريق «تويوتا غازو ريسينغ».

ويتألف «رالي داكار» السعودية من 12 مرحلة على مسار يجمع تاريخ المملكة العريق ابتداءً من جدة، ثم نيوم مدينة المستقبل، ومروراً بالمواقع التاريخية لمدينة الرياض.

بطل العالم السابق في سباقات «الفورمولا 1»

يشارك للمرة الأولى في «رالي داكار».