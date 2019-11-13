شكرا لقرائتكم اتحاد الإسكواش يكلف نادي الزهور بتنظيم البطولة المفتوحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك فى البطولة ما يقرب من 800 لاعبا يمثلون أكثر من 40 ناديا على رأسهم الأهلى ووادى دجلة وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة. من جانبه ، قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن اسناد تنظيم البطولة لناديه للعام الثانى على التوالى تعد ثقة كبيرة من مسئولى الاتحاد فى قدرات نادى الزهور التنظيمية بعد النجاح الذى تحقق الموسم الماضى والإشادة التى تلقتاها إدارة النادى من جميع المشاركين فى البطولة.

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