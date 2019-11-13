شكرا لقرائتكم هل استقال أشرف خضر من تدريب المريخ؟ المدرب يوضح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف المدير الفنى السابق للمريخ انه عقد جلسة اليوم الثلاثاء مع مسئولو المريخ و فوجئ بانه لا يرغبون فى منحه مستحقاته و الشرط الجزائى البالغ قيمة 3 شهور من راتبه.
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