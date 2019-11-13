سعد الشهري: عدم مشاركة لاعبي الأولمبي مع أنديتهم أمر مزعج

أبدى سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، انزعاجه من عدم مشاركة لاعبي الأخضر مع أنديتهم، وقال أن دقائق اللعب التي شاركوا خلالها لا تعتبر كافية من أجل خوض منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وقال الشهري في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: عدم مشاركة اللاعبين مع أنديتهم أمر مزعج بالنسبة لي، لأنه لا يمكن خوض معسكرات طويلة بسبب الأندية، والتجمعات تقام فقط في أيام "فيفا".

وأضاف: المنتخبات السعودية على مستوى الأولمبي لا تحقق النتائج المرجوة، لأن اللاعب يبتعد عن المشاركة، لابد من العمل على منظومة هذه الفئة العمرية، لأننا في المنتخبات نأخذ نتائج عمل الأندية.

وواصل: المرحلة القادمة مهمة وهي الأخيرة بالنسبة لنا، ولن تكون في أيام "فيفا"، ونأمل تعاون الأندية في ذلك، لأن اللاعبين مشاركتهم وعدد دقائقهم ليست كافية لخوض معترك قوي مثل كأس آسيا، لكن نمتلك الطموحات والأهداف والأحلام لتجاوز هذه العقبات.