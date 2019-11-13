شكرا لقرائتكم عسلة: المولد يثير إعجابي.. وأليماو: أحب مواجهة الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أبدى الجزائري مليك عسلة حارس مرمى الحزم إعجابه بفهد المولد مهاجم اتحاد جدة الموقوف حالياً، فيما كشف زميله البرازيلي فاغنر أليماو عن حماسه للعب أمام الأندية الكبيرة في السعودية. وقال الثنائي لبرنامج "في المرمى" ضمن فقرة "ثنائيات" بدءاً من عسلة: أنا معجب بفهد المولد. فيما أشار أليماو إلى إعجابه بمواطنيه كارلوس إدواردو لاعب الهلال وجوليانو صانع ألعاب النصر. وزاد عسلة: أحب اللعب في المباريات التنافسية، ولا يهمني الفريق المقابل. أما أليماو فكشف عن حماسته للعب أمام الفرق الكبيرة في السعودية وهي "النصر والهلال والأهلي والاتحاد".

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