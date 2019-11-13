شكرا لقرائتكم أمجد.. طاه أردني سخر إمكانياته لخدمة الوفود العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف أمجد مصطفى الطاهي الأردني في أوزبكستان عن علاقته مع المنتخبات العربية التي تزور طشقند في المناسبات الرياضية.
وقال مصطفى لـ"في المرمى": الكثير من الأندية والمنتخبات العربية التي تزور أوزبكستان في مختلف الرياضات تتواصل معي وأتولى تجهيز الطعام العربي لهم خلال معسكراتهم، واستطعت تكوين علاقات جيدة مع العديد من اللاعبين.
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