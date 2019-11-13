شكرا لقرائتكم أمجد.. طاه أردني سخر إمكانياته لخدمة الوفود العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser كشف أمجد مصطفى الطاهي الأردني في أوزبكستان عن علاقته مع المنتخبات العربية التي تزور طشقند في المناسبات الرياضية. وقال مصطفى لـ"في المرمى": الكثير من الأندية والمنتخبات العربية التي تزور أوزبكستان في مختلف الرياضات تتواصل معي وأتولى تجهيز الطعام العربي لهم خلال معسكراتهم، واستطعت تكوين علاقات جيدة مع العديد من اللاعبين.

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