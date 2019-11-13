أخصائية نفسية تكشف عن زيارة عدد من اللاعبين لعيادتها

كشفت هويدا الحاج حسن، أخصائية نفسية، عن زيارة عدد من لاعبي أندية الدوري لها خلال فترات مختلفة من أجل تجاوز بعض الصعوبات النفسية.

وقالت في مقابلة مع برنامج "في المرمى" : كشف لاعب أنه لا يستطيع مواجهة الجمهور، ولديه الموهبة التي نقلته إلى النجومية، لكنه لم يتعلم فن التعامل مع الجمهور، والشكاوي الأخرى كانت عن الضغط العالي من المدرب وتغيير اللاعب في آخر الدقائق ووضعه على الدكة.

وأضافت: تحدث معي أحد اللاعبين ذكر لي أن لديه مهارة عالية لكنه في لحظة ما يصاب بالإحباط بسبب صياح الجماهير، وواصلت: اللاعبون ينالون الاستشارة بسرية تامة، ومعظم طلباتهم من أجل تهدئة التوتر والقلق.