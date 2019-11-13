عبدالوهاب الحربي يفوز بجائزة أفضل مدرب فئات سنية في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن فوز عبدالوهاب الحربي، مدرب المنتخب السعودي للناشئين، بجائزة أفضل مدرب للفئات السنية في القارة.

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وقال الآسيوي في موقعه الرسمي: يعمل عبدالوهاب الحربي كمدرب للفريق الوطني للناشئين في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017. وهو حاصل على درجة الماجستير في التدريب الرياضي، وهو مدرب "A" ، الذي بدأ دخوله الأول في التدريب مع نادي أحد السعودي.

وأضاف: تولى الحربي قيادة الفريق في عام 2014 من دوري الدرجة الثانية، قاد نادي أحد للصعود في عام 2015 قبل أن يقوده إلى 14 مباراة لم يخسرها في دوري الدرجة الأولى، وبعد أربع سنوات قاد منتخب السعودية لأقل من 15 عامًا إلى تحقيق بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وتأهل إلى كأس آسيا تحت 16 عاما 2020.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، احتفالا بنجوم المستقبل في القارة، من خلال جوائز تطوير كرة القدم للشباب الأولى، والتي تم تقديمها خلال افتتاح مؤتمر شباب الاتحاد الآسيوي.