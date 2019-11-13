شكرا لقرائتكم خبر عن 800 لاعبا يشاركون فى بطولة الإسكواش المفتوحة بنادى الزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فى البطولة ما يقرب من 800 لاعبا يمثلون أكثر من 40 ناديا على رأسهم الأهلى ووادى دجلة وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة. من جانبه ، قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن اسناد تنظيم البطولة لناديه للعام الثانى على التوالى تعد ثقة كبيرة من مسئولى الاتحاد فى قدرات نادى الزهور التنظيمية بعد النجاح الذى تحقق الموسم الماضى والإشادة التى تلقتاها إدارة النادى من جميع المشاركين فى البطولة.

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