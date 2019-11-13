شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/11/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري..

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