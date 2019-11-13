شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأشعة التى أجرها كريم الديب لاعب فريق الاتحاد السكندرى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، الأمر الذى يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمده لا تقل عن 6 شهور، وسيتم عرض اللاعب على دكتور أحمد عبد العزيز غدا لتحديد موعد إجراء الجراحة.
وكان اللاعب قد أصيب فى المباراة الودية التى انتهت اليوم بفوز الاتحاد على هلال مطروح، وأحراز اللاعب الهدفين للاتحاد السكندرى وكان نجم اللقاء.
واستقبل الجهاز الفنى بقياده طلعت يوسف الخبر بخزن شديد باعتبار أن اللاعب من الركائز الأساسية للفريق، ويعتمد عليه طلعت يوسف خاصة فى الجبهه اليسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى بقطع فى الرباط الصليبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.