شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأشعة التى أجرها كريم الديب لاعب فريق الاتحاد السكندرى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، الأمر الذى يستلزم إجراء جراحة عاجلة وغيابه عن الملاعب لمده لا تقل عن 6 شهور، وسيتم عرض اللاعب على دكتور أحمد عبد العزيز غدا لتحديد موعد إجراء الجراحة.

وكان اللاعب قد أصيب فى المباراة الودية التى انتهت اليوم بفوز الاتحاد على هلال مطروح، وأحراز اللاعب الهدفين للاتحاد السكندرى وكان نجم اللقاء.

واستقبل الجهاز الفنى بقياده طلعت يوسف الخبر بخزن شديد باعتبار أن اللاعب من الركائز الأساسية للفريق، ويعتمد عليه طلعت يوسف خاصة فى الجبهه اليسرى.