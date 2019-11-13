شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 12 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 12 / 11 / 2019 أبرزها ، تدريبات تأهيلية خفيفة للاعبى الزمالك.. وحازم إمام راحة من المران تدريبات تأهيلية خفيفة للاعبى الزمالك.. وحازم إمام راحة من المران طالب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من جهازه المعاون بأداء اللاعبين تدريبات تأهيلية لتخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم. بن شرقى يتعافى من شد الضامة ويشارك فى مران الزمالك شارك المغربى أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعى دون التأثر بالشد فى العضلة الضامة الذى تعرض له فى مباراة وادى دجلة الودية أمس، وخاض بن شرقى المران بشكل طبيعى مع لاعبى الفريق. محمود فتح الله يتقدم بشكوى ضد الزمالك غدا فى الكاف قرر محمود فتح الله، مدافع الزمالك السابق، التوجه غدا الأربعاء إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم سداد مستحقاته المتأخرة فى الآونة الأخيرة، بعد مطالبة الكاف لمسئولي القلعة البيضاء بحل أزمة مستحقات اللاعبين السابقين. Advertisements ميشو يعقد جلسة سريعة مع مدافع الزمالك عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، جلسة سريعة على هامش التدريبات اليوم مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرءوف المدرب المساعد. الزمالك يواجه الأميرية وحرس الحدود وديا استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو على مواجهة فريق الأميرية وديا الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيله بمقر النادى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 12 / 11 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.