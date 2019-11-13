7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم الفردية للرجال، المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.

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