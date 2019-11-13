شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفاوض محمد صلاح لتدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى بلدية المحلة فى مفاوضات جادة مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للزمالك والحالى لفريق منتخب السويس، من أجل قيادة الفريق المحلاوى خلال الفترة المقبلة في دورى القسم الثاني، بعدما بات رحيله من نادى منتخب السويس مسألة وقت.

وتأتى مفاوضات فريق بلدية المحلة مع محمد صلاح بعدما اقترب من تقديم استقالته من تدريب منتخب السويس خلال الساعات المقبلة، على خلفية خلاف نشب بينهما مؤخراً جعل المدير الفنى السابق للزمالك يُقرر الرحيل عن منتخب السويس.

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ومن المقرر أن يجتمع صلاح مع مسئولى بلدية المحلة خلال الساعات المقبلة من أجل إنهاء كل شروط التعاقد تمهيدا لتولى المسئولية، وقال صلاح فى تصريح لـ"الخليج 365" إن قرار استقالته من منتخب السويس يأتى بسبب خلافات مادية، مشيرا إلى أنه سيتنازل عن الشرط الجزائى فى تعاقده من أجل الرحيل وإنهاء علاقته بالنادي.

وبدأت الأزمة بين صلاح وإدارة منتخب السويس بعدما خسر الفريق بهدف مقابل لا شىء من نظيره النجوم فى الوقت بدل الضائع فى المباراة التى جرت بينهما بأكتوبر أمس ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى.