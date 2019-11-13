شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: لم أستقيل من تدريب المريخ والإدارة ترفض دفع مستحقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف خضر، المدير الفنى للمريخ، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب الفريق البورسعيدى كما أعلن مسئولو النادى، برئاسة أحمد جوهر، بعد الهزيمة المفاجئة التى تعرض لها الفريق أمس على ملعبه أمام كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

وقال خضر لليوم السابع إنه تلقى اتصالات من مسئولى المريخ يريدون فك الارتباط بشكل ودى بحجة تدهور النتائج، رغم أنه يعمل فى ظروف صعبة للغاية لا يتحملها أى مدرب من نقص إمكانيات وعدم صرف مستحقات اللاعبين مما أثر على تركيزهم، وعدم توفير أدنى الإمكانيات لدرجة عدم استلام الملابس للفريق فى بداية الموسم مثل كل الفرق وكان هناك تيشرت واحد فقط للمباريات، ورغم كل ذلك حقق نتائج جيدة، وكان التعادل مع الترسانة فى ملعبه خير شاهد على المجهود المبذول مع الفريق.

وأضاف المدير الفنى السابق للمريخ أنه عقد جلسة اليوم الثلاثاء مع مسئولى المريخ وفوجئ بأنهم لا يرغبون فى منحه مستحقاته والشرط الجزائى البالغ قيمة 3 شهور من راتبه.