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تعادل الأهلى وفوز الزمالك فى عاشر جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2000

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على الزهور 32 /17 والجزيرة على محافظة الفيوم 24 /15، والبنك الأهلى على حدائق الأهرام 33 /32، وطلائع الجيش على سبورتنج 23 /18، وهليوبوليس على 6 أكتوبر 34 /33، والطيران على المعادى 34 /25، فيما تعادل الأهلى مع الأوليمبى 23/23، وسموحة مع الحوار 28 /28.

 

فيما تشهد الجولة الـ 11 لقاءات بين كل من الجزيرة مع الزمالك، وسموحة مع الزهور، وأصحاب الجياد مع محافظة الفيوم، والبنك الأهلى مع الحوار، وسبورتنج مع جزيرة الورد، و6 أكتوبر مع حدائق الأهرام، والأهلى مع طلائع الجيش، والمعادى مع هليوبوليس، والطيران مع الأولمبى.

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