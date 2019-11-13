شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى وفوز الزمالك فى عاشر جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فيما تشهد الجولة الـ 11 لقاءات بين كل من الجزيرة مع الزمالك، وسموحة مع الزهور، وأصحاب الجياد مع محافظة الفيوم، والبنك الأهلى مع الحوار، وسبورتنج مع جزيرة الورد، و6 أكتوبر مع حدائق الأهرام، والأهلى مع طلائع الجيش، والمعادى مع هليوبوليس، والطيران مع الأولمبى.
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